Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu ile öpüşme sahnesini reddetti

A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu’nun, senaryoda yer alan öpüşme sahnesini kabul etmediği öne sürüldü.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı, son olarak 3. bölümü yayınlanan "A.B.İ." dizisi, kamera arkasında yaşananlarla gündeme geldi.

Dizinin kadın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun senaryodaki öpüşme sahnesini reddettiği iddia edildi.

Tarkan'ın 72 yaşındaki hayranıyla diyaloğu olay olduTarkan'ın 72 yaşındaki hayranıyla diyaloğu olay oldu

"SENARYODA YAZILAN ÖPÜŞME SAHNESİNİ REDDETTİ"

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu'nun öpüşme sahnesini reddettiğini söyledi. Akay, şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye'de ilk kez Türkan Şoray'dan sonra Afra Saraçoğlu, senaryoda yazılan öpüşme sahnesini reddetti!
  • Dizi daha başlamadan gündem olmuştu. Yaş farkı tartışıldı, sosyal medya ayağa kalktı. Ama işin bir de kamera arkası var… Yeni nesil oyuncular artık sadece rol seçmiyor, sahne sınırlarını da kendileri belirliyor.
  • Eskiden konuşulmayan konular şimdi açık açık masada. Ekrandaki hikâyeden çok, perde arkası konuşuluyor. Görünen o ki bu dizi, senaryosundan önce kulisleriyle konuşulacak."

YAŞ FARKI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Dizi projesi ilk duyurulduğunda, 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu arasındaki 23 yaş farkı sosyal medyada da gündem olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

