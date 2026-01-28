Zeydan Karalar’a destek için Adana’dan Silivri’ye akın ettiler!

Yayınlanma:
Adana’dan yola çıkan birçok kişi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a destek vermek amacıyla, Aziz İhsan Aktaş davasının görüleceği Silivri’ye akın etti. “Senin için geldik, seninle döneceğiz” yazılı pankart taşıyan Adanalılar, “Her yer Silivri, her yer direniş” ve “Adana’nın gururu Zeydan Karalar” sloganları attı.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Dava kapsamında 33’ü tutuklu 200 kişi yargılanırken duruşma bugün tutuklu bulunan belediye başkanlarının savunmalarıyla başladı.

zeydan-karalar.jpg

ZEYDAN KARALAR İÇİN ADANA’DAN GELDİLER!

Aziz İhsan Aktaş davası görülürken çok sayıda Adanalı, davada yargılanan ve bugün savunma yapması beklenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a destek vermek amacıyla otobüslerle Silivri’ye geldi.

Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün! CHP'li başkanlar savunmalarını yapıyorAziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün! CHP'li başkanlar savunmalarını yapıyor

Adanalılar, “Senin için geldik, seninle döneceğiz” yazılı pankart taşırken “Her yer Silivri, her yer direniş” ve “Adana’nın gururu Zeydan Karalar” sloganları attı.

zeydan-karalar1.jpg

BELEDİYE BAŞKANLARI SAVUNMA YAPIYOR!

Aziz İhsan Attaş davasında, bugün duruşma tutuklu bulunan belediye başkanlarının savunmalarıyla başladı. Aktaş’ın 82 ayrı suçtan yargılandığı davada hakkında toplam 704 yıl hapis cezası talep edilirken tutuklu belediye başkanları ise 4 ila 12 yıl arasında değişen cezalarla yargılanıyor.

Kaynak:ANKA

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Türkiye
3 milyara alıcı çıkmamıştı: Didim'deki 'cami vakfı' arazilerinin fiyatı düştü
3 milyara alıcı çıkmamıştı: Didim'deki 'cami vakfı' arazilerinin fiyatı düştü
Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire konuştu: İfadesinde ne dediğini açıkladı
Saç örme akımına katıldığı için gözaltına alınan hemşire konuştu: İfadesinde ne dediğini açıkladı
Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup
Sinem'i planlayarak öldürmüş günlerce kaçmıştı! Katilden aileye pişkin mektup