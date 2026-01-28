Zeydan Karalar’a destek için Adana’dan Silivri’ye akın ettiler!
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Dava kapsamında 33’ü tutuklu 200 kişi yargılanırken duruşma bugün tutuklu bulunan belediye başkanlarının savunmalarıyla başladı.
ZEYDAN KARALAR İÇİN ADANA’DAN GELDİLER!
Aziz İhsan Aktaş davası görülürken çok sayıda Adanalı, davada yargılanan ve bugün savunma yapması beklenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a destek vermek amacıyla otobüslerle Silivri’ye geldi.
Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün! CHP'li başkanlar savunmalarını yapıyor
Adanalılar, “Senin için geldik, seninle döneceğiz” yazılı pankart taşırken “Her yer Silivri, her yer direniş” ve “Adana’nın gururu Zeydan Karalar” sloganları attı.
BELEDİYE BAŞKANLARI SAVUNMA YAPIYOR!
Aziz İhsan Attaş davasında, bugün duruşma tutuklu bulunan belediye başkanlarının savunmalarıyla başladı. Aktaş’ın 82 ayrı suçtan yargılandığı davada hakkında toplam 704 yıl hapis cezası talep edilirken tutuklu belediye başkanları ise 4 ila 12 yıl arasında değişen cezalarla yargılanıyor.
Kaynak:ANKA