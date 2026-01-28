Zeydan Karalar’a destek için Adana’dan Silivri’ye akın ettiler!

Adana’dan yola çıkan birçok kişi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a destek vermek amacıyla, Aziz İhsan Aktaş davasının görüleceği Silivri’ye akın etti. “Senin için geldik, seninle döneceğiz” yazılı pankart taşıyan Adanalılar, “Her yer Silivri, her yer direniş” ve “Adana’nın gururu Zeydan Karalar” sloganları attı.