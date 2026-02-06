Zeydan Karalar tahliye oldu deprem anmasına koştu!

Yayınlanma:
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün tahliye edildi. Karalar tahliyesinin ardından hemen Adana'ya gitti ve 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı için düzenlenen anma programına katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliye edilmesinin ardından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Adana’da düzenlenen anma programına katıldı. Karalar, 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı için yapılan anmada depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Anma programında ailelerle görüşen Karalar, acılarını paylaştı.

zeydan-karalar.jpg

TAHLİYESİNİN ARDINDAN DEPREM ANMASINA GİTTİ

Tahliyesinin hemen ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Zeydan Karalar, "Türkiye’nin en karanlık, en acı günlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, Alpargün Apartmanı’nda hayatını kaybeden canlarımızı anmak için kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Büyük bir acının izlerini hâlâ yüreğimizde taşırken; Silivri’den çıkar çıkmaz bu anmaya katılmak, kaybettiklerimize ve geride kalanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğiydi. Depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan acılı ailelerimize sabır diliyorum. Bu acıları unutmadan, depreme daha dirençli kentler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

zeydan-karalar2.jpg

NE OLMUŞTU?

200 sanıklı “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” kapsamında tutuklu yargılanan 5 CHP’li belediye başkanından biri olan Zeydan Karalar hakkında, davanın dün görülen duruşmasının yedinci gününde tahliye kararı verildi. Yaklaşık 7 aydır cezaevinde bulunan Karalar, kararın ardından Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

