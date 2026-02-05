Şamil Tayyar’dan Mansur Yavaş’a! Zeydan Karalar kararına ilk tepkiler

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen ve aralarında 5’i tutuklu olmak üzere 7 CHP’li belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı davanın bugünkü duruşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 9 ismin tahliyesine karar verildi.

Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş davasında Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi

Karalar’ın tahliyesi, sevenleri tarafından sevinçle karşılanırken; Beşiktaş, Ceyhan, Seyhan ve Avcılar belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi tartışmalara neden oldu.

Karalar'ın tahliyesinin ardından, farklı siyasi çevrelerden de olumlu yorumlar geldi. AKP'li Şamil Tayyar'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'na kadar çok sayıda isim, Karalar hakkındaki tahliye kararının doğru ve yerinde olduğunu vurguladı.

CAFER MAHİROĞLU: TÜM SUÇLAMALARDAN CEZA ALSA BİLE BU KADAR YATMAYACAKTI!

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Karalar'ın, tüm suçlamalardan ceza alsa bile bu kadar yatmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Çukurova’nın yiğit evladı, Adana gibi başkan Zeydan Karalar tam 212 gün Silivri’de tutulduktan sonra tahliye edildi. Tüm suçlamalardan ceza alsa bile bu kadar yatmayacaktı! Asıl sorulması gereken soru şu: Zeydan Karalar neden 212 gün tutuklu kaldı? Hem bu soruyu soracağız hem bu akşam sevincimizi yaşayacağız. Hoşgeldin Zeydan abi, geçmiş olsun"

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR: ADALET İYİDİR

Kendisini AKP'li olarak tanıtanların başında gelen isimlerden Şamil Tayyar, kararı olumlu bulduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Tayyar, şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır. Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı. Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı. Adalet, iyidir."

MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararı hepimizi sevindirdi. Geçmiş olsun Başkanım. Darısı, tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarımızın da başına."

ALİ MAHİR BAŞARIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Karalar'ın tahliyesine ilişkin şunları söyledi

"Savcı, ara mütalaada belediye başkanlarımızın tutukluluğunun devamını istedi. Hakim, Zeydan Karalar’ı tahliye etti. Bu karar olması gerekendi, gecikmiş bir karardı. Elbette sevindik ama diğer belediye başkanlarımız hala tutuklu. Seçilmiş belediye başkanlarının darbe dönemlerini aratmayan bir yargı pratiğiyle cezaevinde tutulması, hukuk değil siyasi rehin almadır. Biz susmayacağız! Suçsuz başkanlarımız serbest bırakılana kadar, adil yargılama ve hukukun üstünlüğü talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz!"

ÖZGÜR ÇELİK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi: