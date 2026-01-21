Yurttaşın parası yine yandaşa gitti: 18 şehir hastanesine 260 hastane parası ödendi

CHP'li eski milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastaneleri projelerine ilişkin çarpıcı bir maliyet analizi yayımladı. Buna göre, 2017-2026 yılları arasında 18 şehir hastanesi için müteahhitlere ödenen kira ve hizmet bedeli toplamı 428,5 milyar liraya ulaştı.

FİNANSAL KARŞILAŞTIRMA ORTAYA KOYDU

Şahin, devletin kendi yaptırdığı hastanelerde yatak başı maliyetin ortalama 3,3 milyon lira olduğunu belirtti. Şehir hastanelerinde ise bu maliyetin yatak başına 15,1 milyon lirayı bulduğunu ifade etti. Şahin, "Devlet müteahhitlere şehir hastanesi yaptırıp işlettirmek yerine bu hastaneleri kendi imkanlarıyla yaptırmış olsaydı bugün halkın kullanımına açabileceği 500’er yataklı toplamda 129 bin 953 yatağı olan 260 hastanesi olacaktı" dedi.

'101 BİN YATAKLI 203 HASTANE KAYBI'

Dr. Şahin, devlet kendi hastanelerini yapsaydı aynı parayla 260 hastane elde edilebilecekken, şu anki sistemde sadece 18 hastane için ödeme yapıldığını vurguladı. Yaptığı hesaba göre, "101 bin 523 yataklı 203 hastanenin parası boşu boşuna müteahhitlerin cebine aktı."

MÜTEAHHİTLERE 73 MİLYAR DOLAR

Analiz, müteahhitlerin 18 şehir hastanesinin inşası için yaklaşık 10,2 milyar dolar harcadığını, ancak 25 yıllık kira sözleşmeleri sonunda toplam 73 milyar doları aşan bir gelir elde edeceklerini öngörüyor. Şahin, "3.5 yıllık kira ve hizmet bedeliyle yapılabilecek hastaneler için müteahhitlere 21.5 yıl boşuna para ödeneceğini" söyledi.

NEREDEYSE TÜM ŞEHİR HASTANELERİ 5 ŞİRKETE AİT

Raporda, 18 şehir hastanesinden 16'sının sadece 5 şirketin kontrolünde olduğuna dikkat çekildi. Bu yıl şehir hastaneleri için ödenecek 136,1 milyar liralık tutarın, 3 Dışişleri Bakanlığı ve 2 Turizm Bakanlığı bütçesine denk geldiği belirtildi.