Yurt dışından araç getirip parça parça satanlara operasyon: 2 gözaltı
Ankara'da, yurt dışından getirilip kayıt dışı parçalandığı iddia edilen araçlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 6 işyerinde yapılan incelemede 65 araç kontrol edildi.

Ankara'da, yurt dışından ülkeye sokulan ve resmi çıkış kaydı bulunmayan araçların parçalanarak piyasaya satıldığı iddiası üzerine geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

HURDACILAR SİTESİNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bulunan hurdacılar sitesine yönelik bir operasyon başlattı.

65 ARAÇ İNCELENDİ

Ekipler, Yenimahalle Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren 6 ayrı işyerine eş zamanlı denetim düzenledi. Toplam 65 araç üzerinde yapılan incelemelerde, araçların kayıt ve mekanik durumları kontrol edildi.

HACİZLİ ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontroller sonucunda, 6 aracın hacizli ve yakalamalı olduğu belirlendi. Ayrıca, incelenen bazı araçların mekanik aksamlarının sökülmüş olduğu tespit edildi. Bu araçlar, güvenli bir şekilde yediemin otoparkına çekildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, işyerleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli, 'suç eşyasını satın almak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:DHA

