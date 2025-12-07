Yol çöktü: Pikap ile kamyonet dereye yuvarlandı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle yol çöktü. Olay sonucu pikap ile kamyonet dereye yuvarlandı.
Sarıyer ilçesi Uskumruköy'de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.
PİKAP İLE KAMYONET DEREYE YUVARLANDI
Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.
Çökmenin ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)