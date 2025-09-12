Yaylada yollarını kaybeden turistler 13 saat sonra kurtarıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada yollarını kaybederek yardım talebinde bulunan iki turist, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yukarı Kavrun Yaylası'na giden yabancı uyruklu V.W (48) ile D.A'nın (47) olumsuz hava koşulları nedeniyle yönlerini kaybetmelerinin ardından başlatılan arama çalışmasında turistlerin bulunduğu konum belirlendi.
ARAMA ÇALIŞMALARI 13 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 13 saat süren arama çalışmasında jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık görevlileri yer aldı.
Ekiplerce ulaşılan, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki turist, ilçe merkezine getirildi.
Kaynak:AA
