Yalova'da IŞİD operasyonu: Tutuklu sayısı 56'ya yükseldi

Yayınlanma:
Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

Türkiye’de terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlar devam ediyor. IŞİD'e yönelik operasyonlarda Yalova’da yürütülen çalışmalar sonucunda tutuklu sayısı 56’ya yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 polis memurunun şehit olduğu operasyondan sonra kent genelinde IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cübbeli Ahmet emniyete IŞİD dosyası vermiş: 80 sayfa Yalova'ya ayrılmışCübbeli Ahmet emniyete IŞİD dosyası vermiş: 80 sayfa Yalova'ya ayrılmış

Yalova'da 3 polisimizi şehit etmişlerdi: İstanbul’daki IŞİD operasyonunda 67 şüpheli tutuklandıYalova'da 3 polisimizi şehit etmişlerdi: İstanbul’daki IŞİD operasyonunda 67 şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 73 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLU SAYISI 56’YA ÇIKTI

Hakimlikçe 30 şüpheli tutuklanırken, 43 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önceki operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden 26’sının tutuklanmasıyla birlikte, dosyada toplam tutuklu sayısı 56’ya yükseldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

