Yalova'da firar eden IŞİD'liler aranıyor: Vali sayıyı açıkladı

Yalova’da 29 Aralık 2025 gecesi IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda bir evden açılan ateş sonucu 3 polis şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Saldırının ardından yürütülen operasyonlarda 115 kişi gözaltına alındı, bunlardan 58’i tutuklandı. Olay sonrası Yalova Valisi Hülya Kaya ile Yalova Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevinden alınarak merkeze çekildi.

IŞİD yapılanmasına yönelik haberlerle daha önce de gündem olan Yalova'dan bir haber daha gedi. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, valilik binasında yapılan toplantının ardından geçmiş operasyonların bilançosunu açıkladı.

Son dakika|Emniyet'te üst düzey görevden alma: IŞİD saldırısının ardından Yalova Emniyet Müdürü merkeze çekildi

VALİ SAYIYI AÇIKLADI

Vali Usta başkanlığında Valilik binasında düzenlenen "2024-2025 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı" sonrasında, kent genelinde yürütülen güvenlik ve terörle mücadele çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Eren Deneri ve basın mensupları katıldı.

Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Usta, “Terörle mücadele kapsamında, terör örgütüne yönelik toplam 64 şehir operasyonu gerçekleştirilmiştir” dedi. Bu operasyonlarda 224 kişinin gözaltına alındığını belirten Usta, şüphelilerden 59’unun ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını, 165’inin adli makamlara sevk edildiğini, 71’inin tutuklandığını, 77’sinin adli kontrol şartıyla, 17’sinin ise savcılıktan serbest bırakıldığını açıkladı. Ayrıca “10 şahıs ise faili firar durumda olup, yakalama çalışmalarına devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

TEM suçları kapsamında 2024 yılında yapılan operasyonlara da değinen Vali Usta, “16 şahıs tutuklanıp, 19 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir” bilgisini paylaştı. Bu kapsamda tutuklama sayısında bir önceki yıla göre yüzde 344, adli kontrol uygulamasında ise yüzde 305 artış yaşandığını vurguladı.

PKK’ya yönelik operasyonlarda ise “silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık” suçlarından hazırlanan 3 projeli dosya kapsamında 3 kişinin yakalandığını, 2’sinin kolluktan serbest bırakıldığını, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtti.

YALOVA'DA FİRAR EDEN IŞİD'LİLER ARANIYOR

IŞİD’e yönelik operasyonlara ilişkin verileri de paylaşan Vali Usta, “DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanı suçundan 33 şehir operasyonu gerçekleştirilmiş” olduğunu söyledi.

Bu operasyonlarda 206 kişi hakkında işlem yapıldığını, 198 kişinin yakalandığını ifade eden Usta, “66 şahıs tutuklanmış, 72 şahıs adli kontrol kararı ile 11’i savcılıktan, 49’u ise kolluktan serbest kalmıştır” dedi. Ayrıca “8 şahıs firar olup, aranması devam etmektedir” bilgisini verdi.

Vali Usta, “DEAŞ terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlarından hazırlanan 23 projeli dosya kapsamında ise 65 şahsın tutuklandığını, 70 şahsın adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığını kaydetti. (DHA)