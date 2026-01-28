Vicdansız hemşirenin erişim engeli talebine hakimden 'basın özgürlüğü' yanıtı

Tutuklu yargılanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruda, olayın üzerinden 5 yıl geçtiğini ve artık güncelliğini yitirdiğini savundu. Adının açıkça yazılmasının ve yüzünün gösterilmesinin "lekelenmeme hakkını" ihlal ettiğini öne süren Bağrıyanık, sosyal medyada hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek tüm içeriklere erişim engeli getirilmesini istedi.

"TOPLUMUN BİLGİ EDİNME HAKKI, BİREYİN UNUTULMA HAKKINDAN ÜSTÜNDÜR"

Talebi inceleyen hakim, şüpheliye yönelik hakaret içeren yorumlar için engel kararı verse de, ana haberler ve şiddet anına ait görüntüler için "kamu yararı" vurgusu yaptı. Mahkemenin ret gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu haber içeriklerinin kaldırılması talebi yerinde görülmemiş olup, haberlere konu olan olay, savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet eylemini içermektedir. Toplumun, kamu hizmeti veren sağlık kuruluşlarında meydana gelen ve kamu güvenliğini ilgilendiren bu tür ağır vakalar hakkında bilgi edinme hakkı, bireyin unutulma hakkından üstündür. İlgili olay güvenlik kamerası kayıtları ile desteklenmiş ve talep edenin Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanması ile sonuçlanmış somut bir olaya dayanmaktadır. Anayasa'nın 26’ncı ve 28’inci maddeleri uyarınca basın, kamuoyunu ilgilendiren olayları aktarma özgürlüğüne sahiptir. Talep edenin adli sürece konu olan fiilleri, kamusal alanda cereyan etmiş olup, bu bilgilerin paylaşılması kişilik haklarına saldırı değil, basın özgürlüğünün bir gereğidir. Talep edenin kişilik hakları ile toplumun bilgi alma özgürlüğü arasında yapılan denge testinde; olayın vahameti, mağdurun bebek olması ve kamu güvenliği unsurları nedeniyle toplumun bilgi alma hakkının ağır bastığı saptanmıştır. Bu nedenle haberlere konu URL içeriklerinin kaldırılması talebinin reddine karar verilmiştir.”

5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Vicdansız hemşirenin ifadesi ortaya çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ: 5 GÜNLÜKKEN ŞİDDET GÖRDÜ

Deniz Esin Bozoklar, 2021 yılında dünyaya geldikten sadece 5 gün sonra Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kalmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anların ardından bugün 5 yaşında olan çocuğun bedensel ve zihinsel engelli kaldığı belirtiliyor. Sanık hemşire, 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya devam ediyor.