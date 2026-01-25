5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Vicdansız hemşirenin ifadesi ortaya çıktı

Olay, 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana gelmişti. Tedavi altındaki 5 günlük bebek D.E.B.’ye yönelik şiddet görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada, hemşire Hazel D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

Hakkında tutuklama kararı verilen hemşire bugün teslim olmuş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Hemşirenin ifadesi ortaya çıktı.

"YALNIZCA DOKUNDUM"

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis merkezine giderek teslim olan Bağrıyanık, SEGBİS sistemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne bağlanarak yaptığı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine hakim, güvenlik kamerası görüntülerini açıp izledi. Hakim, görüntülerde kan alma tüpüyle bebeğe vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve dersinin etini sıkarak havaya kaldırdığı anları sorması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, “Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek ve hastanın fonksiyonlarının uyarı sistemlerini dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı, başka bir amacım yoktu” dedi.

"BİR ANLIK GAFLET VE REFLEKS İLE YAPTIM"

Hakim, görüntülerde Deniz Esin Bozoklar’ın başına defalarca kez vurmasının, bacağını sıkıp hızlıca çekmesinin eliyle karın bölgesini sıkmasının da görüntülerde yer aldığını hatırlatması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, şunları söyledi: