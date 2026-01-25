5 günlük bebeği darbederek engelli bırakmıştı: Vicdansız hemşire teslim oldu!

Olay, 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana gelmişti. Tedavi altındaki 5 günlük bebek D.E.B.’ye yönelik şiddet görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada, hemşire Hazel D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı. Kamuoyunda büyük infial yaratan olay sonrası hukuki süreç derinleştirilmişti.

MAHKEMEDEN TUTUKLU YARGILAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Ocak'ta görülen son duruşmada, dosyadaki deliller ve suçun niteliği göz önünde bulundurularak sanığın tutuklu yargılanmasına hükmedilmişti. Bu kararın ardından aranan hemşire, Afyonkarahisar’da polise teslim olarak adli makamlara sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Dinar ilçesinde gözaltına alınan Hazel D.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor.