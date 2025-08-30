Van Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Van Gölü'nde kimliği henüz açıklanmayan bir kadın cesedi bulundu.

Olay, Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde yaşandı.

SUDA HAREKETSİZ ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Van Gölü kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz yatar şekilde birini görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

DALGIÇ EKİPLERİ CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARDI

Vatandaşların ihbarı ile birlikte mahalleye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri göle girdikten bir süre sonra bir kadına ait olduğu belirlenen cesedi sudan çıkardı.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Sudan çıkarılan ceset kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kadının kimliği henüz açıklanmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.