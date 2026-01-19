Valilik resmen açıkladı: Motosikletlere yasaklandı

Bayburt'ta buzlanma riski nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli skuterlerin yarın trafiğe çıkması bir günlüğüne yasaklandı.

HAYATİ RİSK TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRDİLDİ

Bayburt Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan bir trafik kısıtlamasını duyurdu. Buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, özellikle motosikletler için can güvenliği riski oluştuğu tespiti yapıldığı belirtildi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, buzlanmadan kaynaklı ulaşımda aksamalar, trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu sebeplerden 20 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle Bayburt genelinde motokuryelerin, motosikletlerin, elektrikli skuterlerin trafiğe çıkması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BU GECE BOYUNCA GEÇERLİ

Yasağın, 20 Ocak Salı günü boyunca geçerli olacağı bildirildi. Karar, buzlanmaya bağlı olası kaza risklerini önlemeyi ve trafik güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.