Valilik açıkladı: Memurlara tatil oldu

Elazığ Valiliği, il merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle önemli bir karar aldı. Pazartesi günü için bazı eğitim ve bakım kurumlarında faaliyetler durduruldu.

BELİRLİ KURUMLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 ocak 2026 Pazartesi günü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'ne bağlı veya denetimindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitime bir günlük ara verildi.

BAZI MEMURLAR İDARİ İZİNLİ SAYILDI

Aynı karar kapsamında, kamu kurumlarında çalışan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Anne ve babası çalışan ve anaokulu/kreşe devam eden çocuğu olan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden bir kişi de pazartesi günü için idari izinli kabul edilecek.

İLÇELER VE 24 SAAT HİZMET BİRİMLERİ İÇİN FARKLI UYGULAMA

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gerekliliği doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından değerlendirilecek. İlçelerde ise benzer kararların, yerel şartlara göre kaymakamlıklar tarafından verileceği açıklandı.