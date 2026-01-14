YHT seferlerine tatil düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yarı yıl tatilinde artan yolcu talebini karşılayabilmek amacıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin 24 kişilik kapasite artışına gidileceğini açıkladı.

YHT SEFERLERİNE ARA TATİL DÜZENLEMESİ

Ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek amacıyla YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasitenin artırılacağını belirten Uraloğlu, "Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız" diyerek Ankara-İstanbul güzergahında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi gerçekletirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında, 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerinin bilgisini vererek, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17.45'te hareket edeceğini aktardı.

"DEMİR YOLUNDA TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ"

YHT'lerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına giden bölgesel ve ana hat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağı bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: