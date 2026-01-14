Valilikler peş peşe açıkladı: Birçok ilde okullar tatil

Yurdun pek çok noktasında etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilen illerde hamile ve engelli kamu çalışanmlarının da izinli sayılacağı belirtildi.

İŞTE EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim - öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında ve Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan, Kumru ilçelerinde ise kısmen eğitim - öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim - öğretim kurumlarında; 15 Ocak 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim - öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kar kalınlığı 162 santimetreye ulaştı: Çok yoğun talep var

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 15 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SİNOP

Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde düşen hava sıcaklıklarına bağlı olarak buzlanma riski oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda, oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarıldı.

Malatya'nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

İki ilçede kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.