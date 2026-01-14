Kar kalınlığı 162 santimetreye ulaştı: Çok yoğun talep var

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 162 santimetre ölçüldü.

Yoğun kar yağışı ve okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, pistlerde hareketlilik arttı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, kar yağışıyla merkezde yoğunluk meydana geldiğini belirtti.

Beyaz cennet doldu taştı!

"BÖLGEYE ÇOK YOĞUN TALEP VAR"

Sömestir tatili nedeniyle yoğun talep aldıklarını aktaran Sönmez, "Önümüzdeki hafta tatil başlıyor. Bölgeye çok yoğun talep var." dedi.

Snowboard eğitmeni Alper Laçin de kar yağışıyla pistlerin dolup taştığını belirterek, "Kristal karın tadını herkesle beraber biz de çıkarıyoruz. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Furkan Bayram ise "Her şey gayet güzel, hocalarımız çok ilgili, herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.