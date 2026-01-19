İstanbullular dikkat! Valilikten buzlanma uyarısı!

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur görülürken, yüksek kesimlerde akşam ve gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

20 Ocak Salı günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabahın ilk saatlerinde yağmur, yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Salı günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR VE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artışa geçeceği bildirildi. Ancak o zamana kadar özellikle kuzey yönlerden esen ve hızı saatte 30-60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği hatırlatıldı.

Lapa lapa kar başladı işe gitmek çileye döndü: AKOM İstanbul'da gün boyunca olacakları açıkladı

TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Valilik açıklamasında, özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilecek buzlanma riskine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: