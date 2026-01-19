İstanbullular dikkat! Valilikten buzlanma uyarısı!

İstanbullular dikkat! Valilikten buzlanma uyarısı!
Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarına ilişkin yeni bir açıklama yaparak vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur görülürken, yüksek kesimlerde akşam ve gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

20 Ocak Salı günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabahın ilk saatlerinde yağmur, yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Salı günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

RÜZGAR VE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artışa geçeceği bildirildi. Ancak o zamana kadar özellikle kuzey yönlerden esen ve hızı saatte 30-60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği hatırlatıldı.

Lapa lapa kar başladı işe gitmek çileye döndü: AKOM İstanbul'da gün boyunca olacakları açıkladıLapa lapa kar başladı işe gitmek çileye döndü: AKOM İstanbul'da gün boyunca olacakları açıkladı

TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Valilik açıklamasında, özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilecek buzlanma riskine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

