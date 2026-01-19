Lapa lapa kar başladı işe gitmek çileye döndü: AKOM İstanbul'da gün boyunca olacakları açıkladı

İstanbul'da geceden başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran kar yağışlarının ardından işe gitmek resmen çileye döndü. İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşurken AKOM tarafından yapılan açıklamada kar yağışının akşam saatlerinde de devam edeceği ifade edildi.

Meteoroloji ve hava tahmin uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kar yağışı ile beraber sabahın saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. İlçe merkezlerinde aralar yollarda kaldı, otobüsler ilerlemekte güçlük çekti.

Ara tatil ile beraber sabahın erken saatlerinde kalkan çocuklar karın keyfini oyunlar oynayarak çıkardı.

TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

Kar yağışı ile birlikte Bayrampaşa'da sokaklar piste döndü. Yokuşta duramayan araçların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

ARA SOKAKLAR KAPANDI

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda da Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de kar yağışı etkili oldu. Sürücüler, Arnavutköy-Habipler Yolu'nda ilerlemekte zorluklar yaşadı.

Ekiplerin yolları açmak için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmaları sürüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ÇIKTI

Haftanın ilk iş gününde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollar ve ara sokaklarda sürücüler güçlükle ilerlerken kent genelinde D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nde başlayan trafik, Zeytinburnu'na kadar sürüyor. Sefaköy ve Bahçelievler'de meydana gelen hasarlı kazalar, bölgedeki yoğunluğun artmasına neden oluyor.

TEM otoyolunda Esenyurt ile Esenler arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Bostancı ve Maltepe ile Pendik ve Tuzla arasındaki bazı bölgelerde yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'de başlayan trafik, Sancaktepe'ye kadar devam ediyor.

Öte yandan işe gitmek isteyenler, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 85 ve kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.

AKOM GÜN İÇİNDE OLACAKLARI AÇIKLADI

İBB'ye bağlı AKOM da yaptığı bilgilendirmede hava sıcaklığının gün içerisinde en fazla 5 dereceye kadar çıkacağını, kırsal bölgelerde -3'lere kadar düşeceğini ve kar yağışının da öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde olmasının beklendiğini kaydetti.

Bununla beraber akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmura döneceği ifade edildi.

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

İstanbul Valiliği kentte etkili olan kar yağışının ardından motokurye ve ağır vasıtaların saat 10.00'dan sonra trafiğe çıkmasının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

Kaynak:AA/ DHA

