Üzerinde polis yeleği vardı! Sokak ortasında infaz edildi

Üzerinde polis yeleği vardı! Sokak ortasında infaz edildi
Yayınlanma:
Arnavutköy’de gece saatlerinde caddede yürüyen bir kişiye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, caddede yürüyen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

istanbul-arnavutkoyde-ugradigi-silahl-940919-279407.jpg

ŞÜPHELİLER GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTI

Olay, saat 01.30 civarında Arnavutköy Hastane Mahallesi’nde yaşandı. edinilen bilgiye göre, İstanbul Caddesi’nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği bulunan bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından, henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı.

İstanbul'da sokak ortasında silahlı infaz: 27 yaşındaki genç hayatını kaybettiİstanbul'da sokak ortasında silahlı infaz: 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

istanbul-arnavutkoyde-ugradigi-silahl-940913-279407.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sakarya'da sokak ortasında silahlı saldırıSakarya'da sokak ortasında silahlı saldırı

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı.

istanbul-arnavutkoyde-ugradigi-silahl-940911-279407.jpg

ÜZERİNDE POLİS YELEĞİ AMA POLİS DEĞİL

Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olmadığı belirlenirken, cenaze incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Türkiye
THY'den Ermenistan ve Romanya kararı
THY'den Ermenistan ve Romanya kararı
Üst sınırdan kanunsuzluk, alt sınırdan ceza
Üst sınırdan kanunsuzluk, alt sınırdan ceza