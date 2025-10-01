Üzerinde polis yeleği vardı! Sokak ortasında infaz edildi

Arnavutköy'de, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, caddede yürüyen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTI

Olay, saat 01.30 civarında Arnavutköy Hastane Mahallesi’nde yaşandı. edinilen bilgiye göre, İstanbul Caddesi’nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği bulunan bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından, henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı.

Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı.

ÜZERİNDE POLİS YELEĞİ AMA POLİS DEĞİL

Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olmadığı belirlenirken, cenaze incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.