Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.M.D. suçüstü yakalandı. Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

