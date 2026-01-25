Uyarılar verilmişti: Antalya'da yağış başladı yol çöktü!

Uyarılar verilmişti: Antalya'da yağış başladı yol çöktü!
Yayınlanma:
Antalya’da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kentte hayatı felç etti. Meteoroloji verilerine göre bazı ilçelerde metrekareye 190 kilogram yağış düşerken, aşırı su yükü altyapıda ciddi hasarlara yol açtı. Şiddetli yağmurun vurduğu cadde ve sokaklar göle dönerken, özellikle Muratpaşa ilçesinde meydana gelen yol çökmesi paniğe neden oldu.

Muratpaşa ilçesi 2068 Sokak’ta aşırı yağışın toprağı yumuşatmasıyla yolda büyük bir obruk oluşurken, çökme sırasında sokakta park halinde olan veya seyir halindeki bazı araçlar zarar gördü. Belediye ekipleri çöken alana kum ve çakıl doldurarak geçici bir çözüm üretse de bölge sakinleri yolun tamamen asfaltlanması gerektiğini vurguluyor. Olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla çökme alanının çevresi trafik konileriyle kapatılarak bölgede güvenlik önlemi alındı.

1133724.jpg

"KAZA OLMASI AN MESELESİ"

Bölge sakinlerinden Yakup Kanmaz, yolun iki gün üst üste deforme olduğunu belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti:

"Bu yol dünden bu yana ikinci kez çöktü. Bugün tamamen gitti. Çok işlek bir cadde burası, motorcular geçiyor ve risk çok büyük. Çukura biri düşse kim verecek hesabını? Maddi hasar da her geçen dakika artıyor."

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacakMeteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak

TURİZM VE SOKAK HAYVANLARI DA ETKİLENDİ

Yağışlı hava Antalya’nın dünyaca ünlü sahillerini de etkilerken, normal şartlarda kalabalık olan sahil bantlarının bomboş kaldığı ve turistik bölgelerde sadece kısıtlı sayıda yabancı turistin bulunduğu görüldü. Olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarının ise yağmurdan korunmak için apartman girişlerine ve kapalı otoparklara sığındığı gözlendi.

1133727.jpg

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden Antalya'da etkili olan sağanak öncesi uyarı gelmişti. Antalya Körfezi’nde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyuran Meteoroloji, yağışların Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğini bildirmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Van Çatak’ta çığ alarmı! Araç kar altında kaldı
Özbek kadının cesedini bulan hurdacı konuştu
Özbek kadının cesedini bulan hurdacı konuştu
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı!