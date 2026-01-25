Uyarılar verilmişti: Antalya'da yağış başladı yol çöktü!

Muratpaşa ilçesi 2068 Sokak’ta aşırı yağışın toprağı yumuşatmasıyla yolda büyük bir obruk oluşurken, çökme sırasında sokakta park halinde olan veya seyir halindeki bazı araçlar zarar gördü. Belediye ekipleri çöken alana kum ve çakıl doldurarak geçici bir çözüm üretse de bölge sakinleri yolun tamamen asfaltlanması gerektiğini vurguluyor. Olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla çökme alanının çevresi trafik konileriyle kapatılarak bölgede güvenlik önlemi alındı.

"KAZA OLMASI AN MESELESİ"

Bölge sakinlerinden Yakup Kanmaz, yolun iki gün üst üste deforme olduğunu belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti:

"Bu yol dünden bu yana ikinci kez çöktü. Bugün tamamen gitti. Çok işlek bir cadde burası, motorcular geçiyor ve risk çok büyük. Çukura biri düşse kim verecek hesabını? Maddi hasar da her geçen dakika artıyor."

TURİZM VE SOKAK HAYVANLARI DA ETKİLENDİ

Yağışlı hava Antalya’nın dünyaca ünlü sahillerini de etkilerken, normal şartlarda kalabalık olan sahil bantlarının bomboş kaldığı ve turistik bölgelerde sadece kısıtlı sayıda yabancı turistin bulunduğu görüldü. Olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarının ise yağmurdan korunmak için apartman girişlerine ve kapalı otoparklara sığındığı gözlendi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden Antalya'da etkili olan sağanak öncesi uyarı gelmişti. Antalya Körfezi’nde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyuran Meteoroloji, yağışların Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğini bildirmişti.