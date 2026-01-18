Uyarılar peş peşe gelmişti: İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından kar yağışı, megakentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteriyor.
HAFİF KAR YAĞIŞI VAR
Avrupa Yakası'nda Esenyurt ve Beylikdüzü'nde hafif kar yağışı etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor!
Milyonların merak ettiği "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu verdi.
Kadıoğlu, SuperHaber'deki yazısında, İstanbul'da beklenen kar yağışının gününü ve saatini açıkladı.
Kadıoğlu'nun tahmini şu şekilde:
18 Ocak Pazar Hava Durumu
Soğuk havanın geçiş günü. Gündüz yağmur ağırlıklı, akşam ve gece saatlerinde (18:00 sonrası) karla karışık yağmura, yer yer kısa süreli kara dönme olasılığı var. Yüksek kesimlerde beyazlama görülebilir.
19 Ocak Pazartesi Hava Durumu
En Kritik Gün / Gece yarısından öğleye kadar (03:00-12:00) kar olasılığının en yüksek olduğu zaman dilimi. Yüksek kesimler ve iç bölgelerde 1-3 cm birikim olabilir.
20 Ocak Salı Hava Durumu
Yağışın kesildiği, soğuğun devam ettiği gün.
Kaynak:Halk TV Haber Merkezi/ AA