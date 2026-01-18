Uyarılar peş peşe gelmişti: İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından kar yağışı, megakentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

HAFİF KAR YAĞIŞI VAR

Avrupa Yakası'nda Esenyurt ve Beylikdüzü'nde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Milyonların merak ettiği "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu verdi.

Kadıoğlu, SuperHaber'deki yazısında, İstanbul'da beklenen kar yağışının gününü ve saatini açıkladı.

Kadıoğlu'nun tahmini şu şekilde: