Uyarılar peş peşe gelmişti: İstanbul'da kar yağışı başladı

Uyarılar peş peşe gelmişti: İstanbul'da kar yağışı başladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji uzmanlarının günlerdir kar uyarısı verdiği İstanbul'un bazı ilçelerine kar yağmaya başladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından kar yağışı, megakentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde hafif şekilde etkisini gösteriyor.

HAFİF KAR YAĞIŞI VAR

Avrupa Yakası'nda Esenyurt ve Beylikdüzü'nde hafif kar yağışı etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor!İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor!

Milyonların merak ettiği "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu verdi.

Kadıoğlu, SuperHaber'deki yazısında, İstanbul'da beklenen kar yağışının gününü ve saatini açıkladı.

Kadıoğlu'nun tahmini şu şekilde:

18 Ocak Pazar Hava Durumu

Soğuk havanın geçiş günü. Gündüz yağmur ağırlıklı, akşam ve gece saatlerinde (18:00 sonrası) karla karışık yağmura, yer yer kısa süreli kara dönme olasılığı var. Yüksek kesimlerde beyazlama görülebilir.

19 Ocak Pazartesi Hava Durumu

En Kritik Gün / Gece yarısından öğleye kadar (03:00-12:00) kar olasılığının en yüksek olduğu zaman dilimi. Yüksek kesimler ve iç bölgelerde 1-3 cm birikim olabilir.

20 Ocak Salı Hava Durumu

Yağışın kesildiği, soğuğun devam ettiği gün.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi/ AA

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Türkiye
Son Dakika | Riskli ameliyattan 48 saat sonra cezaevine gönderilmişti! Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | Riskli ameliyattan 48 saat sonra cezaevine gönderilmişti! Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı
Muğla'da korkunç olay: Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu
Muğla'da korkunç olay: Uzman çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu