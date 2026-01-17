İstanbul'da karla karışık yağmur etkili oluyor!

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, megakentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde karla karışık yağmur yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur yüzünü gösterdi. Megakentin özellikle yüksek kesimlerinde ve bazı merkez ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren yağışlar şekil değiştirdi.

YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU BÖLGELER

Havanın aniden soğumasıyla birlikte karla karışık yağmurun görüldüğü noktalar Anadolu Yakası'nda Sancaktepe ve Sultanbeyli’nin yüksek kesimleri, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler ve Sultangazi çevresi oldu. Sultangazi'de sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülen yağış, akşam saatlerinde havanın daha da soğumasıyla yerini sulu kara bıraktı.

İstanbul'da "sulu kardan kara dönecek" tarihi açıkladı: Mikdat Kadıoğlu "kehanet değil" diyerek net konuştuİstanbul'da "sulu kardan kara dönecek" tarihi açıkladı: Mikdat Kadıoğlu "kehanet değil" diyerek net konuştu

TEDBİRLİ OLMA ÇAĞRISI

Hava sıcaklığının gece saatlerinde daha da düşmesi beklenirken, yetkililer yollarda oluşabilecek buzlanma ve görüş mesafesinin azalması gibi risklere karşı İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı. Kar yağışının yüksek kesimlerde yer yer etkisini artırabileceği tahmin ediliyor.

