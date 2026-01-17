İstanbul'da "sulu kardan kara dönecek" tarihi açıkladı: Mikdat Kadıoğlu "kehanet değil" diyerek net konuştu

Türkiye 60 ilde başlayan kar yağışıyla mücadele ederken İstanbul, az sayıdaki ilçesinde görülen kar yağışı dışında herkesi ters köşe yapmıştı. Dün yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklarda yaşanan ani düşüş yine "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Milyonların merak ettiği o sorunun yanıtını meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu verdi.

İSTANBUL'DA "SULU KARDAN KARA DÖNECEK" TARİHİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz haftalarda tutmayan kar tahminlerinin ardından yeni hava dalgasının etkili olacağını tahmin eden Mikdat Kadıoğlu, SuperHaber'deki yazısında, İstanbul'da beklenen kar yağışının gününü ve saatini açıkladı.

Kadıoğlu'nun tahmini şöyle oldu:

18 Ocak Pazar Hava Durumu Soğuk havanın geçiş günü. Gündüz yağmur ağırlıklı, akşam ve gece saatlerinde (18:00 sonrası) karla karışık yağmura, yer yer kısa süreli kara dönme olasılığı var. Yüksek kesimlerde beyazlama görülebilir. 19 Ocak Pazartesi Hava Durumu En Kritik Gün / Gece yarısından öğleye kadar (03:00-12:00) kar olasılığının en yüksek olduğu zaman dilimi. Yüksek kesimler ve iç bölgelerde 1-3 cm birikim olabilir. 20 Ocak Salı Hava Durumu Yağışın kesildiği, soğuğun devam ettiği gün.

MİKDAT KADIOĞLU "KEHANET DEĞİL" DİYEREK NET KONUŞTU

Meteorolojik uyarıların zaman zaman gerçekleşmemesi kamuoyunda soru işaretleri yaratırken, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hava tahmininin bir "kehanet" olmadığını vurgulayan Kadıoğlu, megakentlerdeki yapılaşmanın altını çizdi.

İstanbul gibi büyükşehirlerdeki aşırı yapılaşmanın hava sıcaklıklarını doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, "kent ısı adası" faktörüne dikkat çekti. Şehir merkezleri ile kırsal alanlar arasındaki sıcaklık farkının yağışın cinsini değiştirdiğini ifade eden Kadıoğlu, durumu şu sözlerle özetledi:

“Milyonlarca araç, bina, asfalt ve beton şehrin sıcaklığını çevre kırsala göre 2-4 derece yukarı çeker. Sarıyer'de kar tutarken Şişli'de yağmura dönmesinin sebebi budur.”

Hava tahmininin dinamik ve yaşayan bir süreç olduğunu tahminlerin de her 6 ila 12 saatte bir yeniden hesaplandığını hatırlatan Kadıoğlu, eski verilerle bugünü kıyaslamanın yanlışlığını şu sözlerle anlattı:

"Birkaç gün önceki tahmini referans alıp bugünle karşılaştırmak, geçen haftanın borsa kapanışına bakıp bugün yatırım yapmak kadar anlamsızdır.”

Son dönemde sosyal medyada kendisini meteorolog gibi tanıtan hesaplara karşı vatandaşları uyaran Kadıoğlu "Tek yaptıkları internetten tahminleri alıp abartılı yorum eklemektir. Amaçları bilgilendirmek değil, tıklanmaktır” dedi.