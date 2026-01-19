Uşak'ta yangın faciası! 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Uşak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan 93 yaşındaki M.Ö., vücudunda oluşan hafif yanıklara rağmen dışarı çıkmayı başararak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, önce Ulubey Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

MUHİTTİN ERYILMAZ KURTARILAMADI

İhbar üzerine köye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ve sağlık ekipleri içeride kalan Muhittin Eryılmaz'a ulaşmaya çalıştı. Ancak yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan kontrollerde, Eryılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

78 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangın sonrası müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.