Uşak'ta yangın faciası! 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Uşak'ta yangın faciası! 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde, iki kardeşin birlikte yaşadığı müstakil evde çıkan yangında 87 yaşındaki Muhittin Eryılmaz hayatını kaybederken, 93 yaşındaki ablası yaralı olarak kurtuldu.

Uşak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan 93 yaşındaki M.Ö., vücudunda oluşan hafif yanıklara rağmen dışarı çıkmayı başararak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, önce Ulubey Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

MUHİTTİN ERYILMAZ KURTARILAMADI

İhbar üzerine köye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, jandarma ve sağlık ekipleri içeride kalan Muhittin Eryılmaz'a ulaşmaya çalıştı. Ancak yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan kontrollerde, Eryılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

78 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü78 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangın sonrası müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
Kar altında köpeğiyle denize girdi! Putin ve Ronaldo’ya meydan okudu
Kar altında köpeğiyle denize girdi! Putin ve Ronaldo’ya meydan okudu
Esra Ezmeci'den sahte ünvan iddialarına diplomalı yanıt
Esra Ezmeci'den sahte ünvan iddialarına diplomalı yanıt