Uşak’ta araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Yayınlanma:
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, biri 6 yaşında çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir can kaybı yaşandı, üç kişi ise yaralandı. Kaza, Elvanlar Mahallesi yakınlarındaki Uşak-Eşme karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin şarampole devrilmesiyle gerçekleşti

YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Olay, 34 yaşındaki A.Ç. kullandığı 64 EJ 015 plaka numaralı otomobilin kontrolünü kaybederek yoldan çıkması ve şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 yolcunun yaralandığı dehşet anları kameradaYolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 yolcunun yaralandığı dehşet anları kamerada

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ç., 6 yaşındaki G.Ç., 57 yaşındaki S.Y. ve 56 yaşındaki Gönül Pehlivan, ambulanslarla ilk olarak Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi! Sürücü öldü: Anne ve babası yaralıKontrolden çıkan araç şarampole devrildi! Sürücü öldü: Anne ve babası yaralı

56 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 56 yaşındaki Gönül Pehlivan hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının ise durumlarının ciddi olması nedeniyle tedavilerinin sürdürüleceği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Kaynak:AA

