Uşak’ta araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir can kaybı yaşandı, üç kişi ise yaralandı. Kaza, Elvanlar Mahallesi yakınlarındaki Uşak-Eşme karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin şarampole devrilmesiyle gerçekleşti

YOLDAN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Olay, 34 yaşındaki A.Ç. kullandığı 64 EJ 015 plaka numaralı otomobilin kontrolünü kaybederek yoldan çıkması ve şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ç., 6 yaşındaki G.Ç., 57 yaşındaki S.Y. ve 56 yaşındaki Gönül Pehlivan, ambulanslarla ilk olarak Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

56 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 56 yaşındaki Gönül Pehlivan hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının ise durumlarının ciddi olması nedeniyle tedavilerinin sürdürüleceği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.