Ünlülerin avukat Erden Arısoy, 80 yaşında hayatını kaybetti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Başbakan Mesut Yılmaz başta olmak üzere, birçok bakan ve siyasetçinin avukatlığını üstlenen, hukuk ve siyaset dünyasının deneyimli ismi Erden Arısoy, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da vefat eden Arısoy, 50 yılı aşkın meslek hayatıyla tanınıyordu.

1 Şubat 1973'te avukatlık mesleğine adım atan Erden Arısoy, özellikle siyasetin en çalkantılı dönemlerinde üstlendiği kritik davalarla biliniyordu. Hukuk kariyerinin yanı sıra siyasette de aktif rol alan Arısoy, geçmiş dönemlerde Demokrat Parti'nin Ankara İl Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

Arısoy'un vefat haberi, hem hukuk hem de siyaset camiasında üzüntüyle karşılandı. Görev yaptığı Demokrat Parti'nin Ankara İl Başkanı Ali İhsan Aşur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Geçmiş dönem Ankara il başkanlarımızdan, avukat Erden Arısoy ağabeyimin vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Merhum il başkanımıza Cenab-Allah'tan gani gani rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum"

Üyesi olduğu Ankara Barosu da bir taziye mesajı yayımladı. Baro'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Şubat 1973 tarihinde avukatlık mesleğine başlayan Baromuz üyesi Av. Recep Erden Arısoy vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz."

Yapılan açıklamaya göre, Erden Arısoy'un cenazesi, yarın (8 Eylül 2025) Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.