Ümraniye’de araçlar birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı

Ümraniye’de araçlar birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı
Yayınlanma:
Ümraniye'de bir hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarıldı.

Ümraniye'de gece geç saatlerde meydana gelen bir trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında yaşanan kazada 2'si ağır olmak üzere üç kişi yaralandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ VE OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, 34 NOD 424 plakalı hafif ticari araç ile 34 WIE 34 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda önemli hasar oluştu.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandıAlkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı

ARAÇTA SIKIŞAN YARALI ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan bir yaralıyı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

2 genci hayattan koparan kazada alkollü sürücü tutuklandı!2 genci hayattan koparan kazada alkollü sürücü tutuklandı!

3 YARALININ 2’SİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan üç yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Türkiye
Tırdaki düzenek ifşa oldu: 54 kilo uyuşturucu çıktı
Tırdaki düzenek ifşa oldu: 54 kilo uyuşturucu çıktı
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem