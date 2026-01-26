Ümraniye’de araçlar birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı

Ümraniye'de gece geç saatlerde meydana gelen bir trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında yaşanan kazada 2'si ağır olmak üzere üç kişi yaralandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ VE OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, 34 NOD 424 plakalı hafif ticari araç ile 34 WIE 34 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda önemli hasar oluştu.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALI ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan bir yaralıyı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

3 YARALININ 2’SİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan üç yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlattı.