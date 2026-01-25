2 genci hayattan koparan kazada alkollü sürücü tutuklandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi yolunda 20 Ocak’ta saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, İnegöl yönüne giderken Selahattin Yiğit’in kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çecredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otomobilin içindeki Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada, sürücü Selahattin Yiğit ile Onur C. (25) yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ!

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü Yiğit’in 1.44 promil alkollü olduğu tespit edildi. 4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Arslan ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Kızılveren, İnegöl’de toprağa verildi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI!

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Selahattin Yiğit gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, “O akşam gezdikten sonra geri dönüyorduk. Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi” sözlerini sarf eden Yiğit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.