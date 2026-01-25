2 genci hayattan koparan kazada alkollü sürücü tutuklandı!

2 genci hayattan koparan kazada alkollü sürücü tutuklandı!
Yayınlanma:
Bursa'nın inegöl ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı ve Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren’in (23) hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Selahattin Yiğit (28), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Verdiği ifadede, “Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi” dediği öğrenilen sürücü tutuklandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi yolunda 20 Ocak’ta saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, İnegöl yönüne giderken Selahattin Yiğit’in kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çecredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandıAlkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otomobilin içindeki Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kazada, sürücü Selahattin Yiğit ile Onur C. (25) yaralandı.

sena-ile-silanin-oldugu-kazada-alkollu-1134120-336684.jpg

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ!

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü Yiğit’in 1.44 promil alkollü olduğu tespit edildi. 4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

sena-ile-silanin-oldugu-kazada-alkollu-1134116-336684.jpg

Arslan ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Kızılveren, İnegöl’de toprağa verildi.

sena-ile-silanin-oldugu-kazada-alkollu-1134117-336684.jpg

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI!

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Selahattin Yiğit gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, “O akşam gezdikten sonra geri dönüyorduk. Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi” sözlerini sarf eden Yiğit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:DHA

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Türkiye
Hataylı depremzedeler isyan etti! Bir halkı elektriksizliğe mahkûm edemezsiniz
Hataylı depremzedeler isyan etti! Bir halkı elektriksizliğe mahkûm edemezsiniz
Son Dakika | AFAD duyurdu! Gaziantep'te deprem
Son Dakika | AFAD duyurdu! Gaziantep'te deprem
Gazeteci Ahmet Reha Öz evinde ölü bulundu
Gazeteci Ahmet Reha Öz evinde ölü bulundu