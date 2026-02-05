Uğruna kardeşini kaybettiği eşinin katili olmuş! Cinayet mahallinde ağlayan koca tutuklandı

Yayınlanma:
Adana’da eşi Kadriye Alver’i bıçaklayarak öldüren, daha sonra ise cesedinin başında ağlarken yakalanan Şevket Alver, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırganın emniyette verdiği ifadede, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenilirken 2006 yılında Kadriye Alver’in eski sevgilisinin Şevket Alver'in kardeşini öldürdüğü ortaya çıktı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evin üst katında, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 3 çocuğunu okula gönderen kargo işçisi Şevket Alver ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma yaşandı.

Tekirdağ’da komşu dehşeti! 62 yaşındaki kadını defalarca bıçakladıTekirdağ’da komşu dehşeti! 62 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket Alver Kadriye Alver’i, mutfaktan aldığı bıçakla defalarca bıçakladı.

EŞİNİ KATLEDİP CESEDİ BAŞINDA AĞLADI!

Alt katta oturan akrabaları sesleri duyarak yukarı çıktığında Şevket Alver'in, eşinin cesedi başında ağladığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Şevket Alver'i gözaltına alırken Kadriye Alver’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Saldırgan, emniyette verdiği ifadede, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini ileri sürerek "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" sözlerini sarf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Alver, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ!

Adana’da, 2006 yılında eski sevgilisi Kadriye Alver’in Şevket Alver ile evlenmesi nedeniyle, Halil İbrahim Olgun'un (52), Şevket Alver'in kardeşi Adnan Alver'i (26) pompalı tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

Dört çocuk annesinden yürek yakan çağrı! "Bana ölmeden sahip çıkılsın"Dört çocuk annesinden yürek yakan çağrı! "Bana ölmeden sahip çıkılsın"

Gözaltına alınan Olgun’u, adliyeye götürülürken intikam almak için öldürmek isteyen Şevket Alver'in de bu sırada tabancasının namlusuna mermi sürmüş halde adliye yakınlarında bir kahvehanede beklerken polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Şevket Alver'in bir süre sonra tahliye olduğu ifade edildi.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

