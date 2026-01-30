Dört çocuk annesinden yürek yakan çağrı! "Bana ölmeden sahip çıkılsın"

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana gelen olayda, biri kalp hastası, 4 çocuk annesi tarım işçisi Cevriye Oruç (33), yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söylediği 13 yıllık eşi O.O.'ya (33) 4 yıl önce boşama davası açtı ve ayrı bir evde yaşamaya başladı. İşsiz olan O.O., bu süreçte barışmak için eşini tehdit etmeye devam etti.

Kadın cinayeti teşebbüsüne 'tahrik' kalkanı! Sokakta dehşet mahkemede indirim

27 Ocak günü, Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce eve giren O.O., eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi. Oruç eve döndüğünde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırgan O.O. ise Oruç’u darbederek evden ayrıldı. Bunun üzerine Cevriye Oruç, polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

“ ‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM’ TEHDİTLERİNDE BULUNDU”

Çocuğunu hastaneye götürdüğünde eşinin duvardan tırmanarak eve girdiğini ifade eden Oruç, “Evimiz müstakil olduğu için duvardan atlayarak eve girmiş. Tarlalarda çalışıp kazandığım parayla aldığım eşyaları bile bize çok gördü. Daha önce de eve gelip bizi tehdit ediyordu. En son gelişinde eline aldığı tavayla bütün eşyalarımı paramparça etti. Çocuklarım korkudan bağırıyordu. Bana dönerek, ‘Çocuklarınla birlikte seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım, bu hayatı size zindan edeceğim’ diyerek tehditlerde bulundu” sözlerini sarf etti.

“TELEVİZYONDA İZLEDİĞİMİZ ACI OLAYLARDAKİ İNSANLAR GİBİ Mİ OLALIM?”

Yetkililere çağrı yapan Oruç, “Burada konuşuyoruz ama sesimiz kimseye ulaşmıyor. Bu evin içinde yaşadıklarımızı kimse bilmiyor. Ben öldükten sonra değil, hayattayken yardım istiyorum. Devlet büyüklerimiz bana ölmeden sahip çıksın. Sürekli korku içinde yaşıyoruz. Eve geldiğinde, videoda da görüldüğü gibi çocuklarım dehşet içinde bağırıyor. Kendimizi savunamadık, ona ‘dur’ diyemedik.” ifadelerini kullandı.

Dilruba'nın katledilişinin altından büyük bir aile dramı çıktı!

“Ne benim ne de çocuklarımın can güvenliği var.” sözlerini sarf eden genç kadın, “Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Cevriye Oruç’un yaptığı şikayet üzerine, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından O.O. isimli saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.