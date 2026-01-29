Tekirdağ’da komşu dehşeti! 62 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı

Tekirdağ’da komşu dehşeti! 62 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı
Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 23 yaşındaki Sercan Temel, tartıştığı komşusu Refika Öngün'ü (62) 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Öngün ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan, çıkarıldığı mahkemede “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak’ta bulunan Umut Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Sercan Temel ile aynı apartmanda oturduğu komşusu 62 yaşındaki Refika Öngün arasında bina girişinde tartışma yaşandı.

tartistigi-komsusunu-7-yerinden-bicaklad-1140632-338680.jpg

62 YAŞINDAKİ KADINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Temel cebinden çıkardığı bıçakla kadını 7 kez bıçakladı. Öngün’ün çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadın cinayeti teşebbüsüne 'tahrik' kalkanı! Sokakta dehşet mahkemede indirimKadın cinayeti teşebbüsüne 'tahrik' kalkanı! Sokakta dehşet mahkemede indirim

Refika Öngün, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sercan Temel gözaltına alındı.

tartistigi-komsusunu-7-yerinden-bicaklad-1140634-338680.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Türkiye
Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!
Bodrum-Datça seferlerine fırtına engeli!
Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı
Silah kaçakçılarına jandarma baskını: 7 kişi yakalandı
2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu
2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu