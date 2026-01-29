Tekirdağ’da komşu dehşeti! 62 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Metiner Aralığı Sokak’ta bulunan Umut Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Sercan Temel ile aynı apartmanda oturduğu komşusu 62 yaşındaki Refika Öngün arasında bina girişinde tartışma yaşandı.

62 YAŞINDAKİ KADINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI!

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Temel cebinden çıkardığı bıçakla kadını 7 kez bıçakladı. Öngün’ün çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Refika Öngün, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sercan Temel gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.