Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

Halen tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve seçilmişleri dört duvar arasında tutmak barışa hizmet edilmeyeceğini belirtti. Özer, şunları kaydetti:

“9 yıldır içeride tutulan Demirtaş’ın AİHM kararı gereğince tahliye olması gerekirken son anda yapılan itirazla bunun önüne geçilmesi sürecin samimiyetini sorgulatmaktadır. Unutulmamalı ki aslolan niyettir, samimiyettir."

Ahmet Özer'den Devlet Bahçeli'ye mektup

"BARIŞA KATKI VERECEKLERİ DÖRT DUVAR ARASINDA TUTMAK BARIŞA HİZMET ETMEZ"

Barış söylemleriyle tutuklulukların devam etmesinin bir çelişki olduğunu belirten Özer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta barıştan, kucaklaşmaktan bahsedip öbür yandan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve seçilmişleri dört duvar arasında tutmak barışa hizmet etmez. Ez cümle barışa katkı vermeleri gerekenleri demir parmaklıklar ardında tutarak barışı tesis edemeyiz. On yıllardır dediğim gibi Kürt sorununun çözümünde ve barışın tesisinde eksik olan bilgi değil niyet eksikliğidir. Sorunlarımızı çözmek için gerekli olan halisane bir niyettir, samimiyettir.”

"DEMOKRASİSİZ BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Her şeye rağmen barış umudunu koruduklarını ifade eden Ahmet Özer, barış ve demokrasinin birbirinden ayrılamayacağını vurguladı. Hukukun üstünlüğüne dönülmesi gerektiğini belirten Özer, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Biz her şeye rağmen barış umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bilinmeli ki barışsız demokrasi olmayacağı gibi, demokrasisiz barış da mümkün değildir. Hukukun olmadığı yerdeyse ne barış baş tutar ne de demokrasi ihya olur. Bir an önce gerçek anlamda hukuka dönülmesi, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi en temel beklentimizdir.”