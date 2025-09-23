Ahmet Özer'den Devlet Bahçeli'ye mektup

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kent Uzlaşısı soruşturması nedeniyle Ekim 2024’te tutuklandı. Özer, Kent Uzlaşısı soruşturmasından tahliye edilse de mali suçlar soruşturması kapsamında hâlâ tutuklu olduğu için Silivri (Marmara) Cezaevi’nden çıkamadı.

Özer, 11 gün önce tahliye edilmesi için çağrıda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı.

Ahmet Özer'in avukatı Hasan Sınar'dan MHP'li Feti Yıldız'a ziyaret

Özer, Bahçeli'nin İmralı Süreci'nde samimi olduğunu söyledi. Özer, Nefes'e gönderdiği mektupta şunları dile getirdi:

- Bir taraftan barış süreci var denilerek Öcalan ile müzakere ediliyor, öte taraftan 11 yıl önce Öcalan çözüm sürecine katkı verebilecek isimler arasında beni de saydı diye beni alıp hapse koyuyorsunuz. Böyle bir tutumla barış olur mu? Olmayacağını Sayın Bahçeli de görüyor. O nedenle çok doğru bir biçimde “Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor” diyor. “Ahmet Türk görevine iade edilmeli” diyor. Yani “Kayyum siyaseti son bulmalı” diyor.

(...) Benim gibi ömrünü barış ve demokrasiye vakfetmiş, Kürt sorunu konusunda yüzlerce çalışma yapmış birinin bugün dışarıda olup sürece katkı vermesi gerekmez mi? Barış süreci ile bize yapılan büyük bir çelişkidir.

- Sayın Bahçeli bölgenin içinde bulunduğu durumu ve ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini görüyor ve süreci doğru okuyor. Silahların bırakılması ve barış sürecinin başarıya ulaşmasının hem ülkenin iç barışı hem de bölge barışı için hayati önemde olduğunu görüyor. Bu konuda cesaretle risk aldı büyük bir rol oynadı bu rolünü tamamlamak istiyor. Bu konuda samimi. Bizim de ülkenin barış ve kardeşliğini istediğimizi biliyor, içeride olmamızın kimseye bir yararının olmadığını da görüyor. Ama dışarıda olursak hem topluma olumlu mesaj verilmiş olur hem de bizim barışa katkı yapacağımızı düşünüyor. Ve bu düşüncesinde de haklıdır. O nedenle bu konuşmalardan ve yapıcı adımlardan memnuniyet duyuyorum.