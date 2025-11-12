Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğul donarak ölmüş!

Yayınlanma:
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın (5) cansız bedenleri ile kıyafetleri 15 metre uzaklıkta bulunmuştu. Ölen annenin çıplak olması soru işaretlerine neden olmuştu. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri olasılığını değerlendiriyor.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kadının vücudunda delici, kesici alet ya da darp izine rastlamadığı tespit edildi. Annenin çıplak olması soru işaretlerine neden olmuştu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın (5), Köseali köyü yakınlarında ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

KIYAFETLERİ CESENİN 15 METRE UZAĞINDA BULUNMUŞTU

Bu kapsamda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede detaylı arama yaptı. Çalışmalar sırasında, Huriye Helvacı’ya ait kıyafetler cesedinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulundu. İlk incelemelerde, kadının vücudunda delici, kesici alet ya da darp izi tespit edilmedi.

Ekipler, hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri olasılığını değerlendiriyor.

OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni, Ankara’da yapılacak otopsi sonucuyla belirlenecek.

CEP TELEFONU BULUNAMADI

Bölgede yürütülen aramalarda Huriye Helvacı’nın çantasına da ulaşıldı; ancak cep telefonu bulunamadı. Ekiplerin cep telefonunu bulmak için çalışmaları devam ediyor.

OLAY

Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı, 2 Kasım’da Bozkurt ilçe merkezindeki evlerinden ayrılmıştı. Anne ve oğlunun kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Dün yapılan aramalarda, çocuğun cesedi, Köseali köyü ormanlık arazisindeki şelale tabanında, annesinin cesedi ise yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

