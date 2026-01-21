Türkiye kuraklıkla boğuşurken... Su havzasındaki Kanal İstanbul inşaatı tüm hızıyla devam

Türkiye kuraklıkla boğuşurken... Su havzasındaki Kanal İstanbul inşaatı tüm hızıyla devam
Yayınlanma:
Kuraklık riski altındaki İstanbul'da, en önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı'nın havzasında Kanal İstanbul kapsamında yürütülen yoğun konut inşaatı devam ediyor. Yapıların su havzasında olduğu gerekçesiyle İSKİ tarafından su bağlanmasının bile yasal olmadığı belirtiliyor.

İstanbul'da kuraklık endişeleri sürerken, iktidarın uyarılara rağmen sürdürdüğü Kanal İstanbul projesi kapsamında kentin önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın koruma havzasında büyük çaplı konut inşaatları yapılıyor. Havadan görüntüler, havzada yaklaşık 30 bin konutu kapsayan yapıların 7 kata kadar yükseldiğini gösteriyor.

kanal-istanbul.jpg

ÇED RAPORLARI ACELEYLE TAMAMLANIYOR

Kanal İstanbul Projesi kapsamında Sazlıdere Barajı çevresindeki inşaatlar hızla ilerliyor. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin hızla tamamlandığının belirtildiği projeler, tarım arazilerinin üzerinde yükseliyor.

Kanal İstanbul yapılmadan konut satışları tavan yaptı! Emlak Konut'tan 1 yılda 34.8 milyarlık satış!Kanal İstanbul yapılmadan konut satışları tavan yaptı! Emlak Konut'tan 1 yılda 34.8 milyarlık satış!

YAPILAŞMA MEVZUATA AYKIRI

Su havzalarındaki yapılaşmanın mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor. Sözcü'deki habere göre İSKİ'nin bu bölgedeki konutlara su bağlamasının yasal olmadığı ifade ediliyor.

Evler bitti bitecek ama İSKİ’nin su bağlaması mevzuata uygun değil

Kanal İstanbul güzergâhındaki 'Millet Bahçesi' planları yargıdan döndü! 'Kamu yararına aykırı'Kanal İstanbul güzergâhındaki 'Millet Bahçesi' planları yargıdan döndü! 'Kamu yararına aykırı'

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Projenin su kaynaklarına geri dönülemez zararlar verebileceği ve deprem riskini artırabileceği yönündeki uzman uyarılarına rağmen AKP iktidarı projedeki ısrarını sürdürüyor. Bölgedeki inşaat faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Türkiye
Yurttaşın parası yine yandaşa gitti: 18 şehir hastanesine 260 hastane parası ödendi
Yurttaşın parası yine yandaşa gitti: 18 şehir hastanesine 260 hastane parası ödendi
Çetin Gören’in Kolombiya hikayesi İspanya’da gerçek mi oldu?
Çetin Gören’in Kolombiya hikayesi İspanya’da gerçek mi oldu?