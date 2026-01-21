Türkiye kuraklıkla boğuşurken... Su havzasındaki Kanal İstanbul inşaatı tüm hızıyla devam

İstanbul'da kuraklık endişeleri sürerken, iktidarın uyarılara rağmen sürdürdüğü Kanal İstanbul projesi kapsamında kentin önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın koruma havzasında büyük çaplı konut inşaatları yapılıyor. Havadan görüntüler, havzada yaklaşık 30 bin konutu kapsayan yapıların 7 kata kadar yükseldiğini gösteriyor.

ÇED RAPORLARI ACELEYLE TAMAMLANIYOR

Kanal İstanbul Projesi kapsamında Sazlıdere Barajı çevresindeki inşaatlar hızla ilerliyor. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin hızla tamamlandığının belirtildiği projeler, tarım arazilerinin üzerinde yükseliyor.

YAPILAŞMA MEVZUATA AYKIRI

Su havzalarındaki yapılaşmanın mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor. Sözcü'deki habere göre İSKİ'nin bu bölgedeki konutlara su bağlamasının yasal olmadığı ifade ediliyor.

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Projenin su kaynaklarına geri dönülemez zararlar verebileceği ve deprem riskini artırabileceği yönündeki uzman uyarılarına rağmen AKP iktidarı projedeki ısrarını sürdürüyor. Bölgedeki inşaat faaliyetleri devam ediyor.