Kanal İstanbul yapılmadan konut satışları tavan yaptı! Emlak Konut'tan 1 yılda 34.8 milyarlık satış!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul güzergâhında inşaat faaliyetleri hız kazanırken, Emlak Konut verileri bölgede konut satışlarının bir yılda neredeyse üç katına çıktığını ortaya koydu. Buna göre 2025'te Emlak Konut proje güzergahında 34 milyar 803 milyon 355 bin TL'lik satış yaptı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması, 23 Mart’ta ise tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul hattındaki yapılaşmanın hızlandığı görüldü.

Proje güzergâhında özellikle Kuzey Ormanları’nda başlayan inşaat faaliyetleri, bölgenin doğal yapısı üzerindeki baskıyı yeniden gündeme taşıdı. Orman alanlarının yanı sıra tarım arazileri ve su havzaları da yoğun yapılaşma ve rant odaklı yatırımların hedefi haline geldi.

1 YILDA 34.8 MİLYARLIK SATIŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin bölgede 34 ayrı projeye yönelik hazırlıklarını tamamladığı, 18 farklı noktada konut inşaatlarını sürdürdüğü belirtiliyor. Tartışmalar sürerken Emlak Konut'un Kanal İstanbul çevresindeki konut satışları yeniden gündem oldu. Buna göre, güzergâh üzerinde Emlak Konut aracılığıyla 2025'te 4 bin 525 konut satıldı. Bu satışlardan elde edilen toplam gelir 34 milyar 803 milyon TL’yi aştı. Satılan konutların toplam alanının ise 443 bin metrekareyi geçtiği öğrenildi.

1 YILDA 3 KATINA ÇIKMIŞ

Rakamlar, bir önceki yıla kıyasla dikkat çekici bir artışa işaret ediyor. 2024 yılında aynı bölgede 2 bin 986 konut satılmış, yaklaşık 291 bin metrekarelik bu satışlardan 16 milyar 784 milyon TL gelir sağlanmıştı. Böylece Emlak Konut'un Kanal İstanbul hattındaki konut satış gelirinin bir yıl içinde neredeyse üç katına çıktığı görülüyor.

