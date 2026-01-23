Trump Kanada’ya yaptığı daveti geri çekti

Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ‘Gazze Barış Kurulu’ girişimi için Kanada'ya yaptığı daveti geri çektiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'ya "Gazze Barış Kurulu" girişimi için yaptığı daveti iptal ettiğini açıkladı.

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben yazdığı paylaşımda, “Sayın Başbakan Carney, bu mektubun, Barış Kurulu'nun, Kanada'nın, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Liderler Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini bildirmek için kullanılması rica olunur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

davos-gazze.jpg

DÜN DAVOS'TA NELER YAŞANDI?

Yaklaşık 70 bin Filisitinlinin katledilmesinin, ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmişti.

Harabe dönüşen Filisitn'e ilişkin ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde "Gazze Barış Kurulu" kuruldu. Trump, katılımcı ülkelerden 1 milyar dolar istedi.

İsviçre’nin Davos kentinde, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında kurulun kuruluşuna ilişkin bir imza töreni düzenlendi. Çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

hakan-fidan.jpg

Trump, törende yaptığı konuşmada kurulun uluslararası katılımla oluşturulduğunu, sürece farklı bölgelerden ülkelerin dahil olduğunu ve kurulun Orta Doğu’da yürütülecek barış girişimlerine platform sağlamayı amaçladığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

