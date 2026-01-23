Trump Grönland müzakerelerini 'her şeye sahip olacağız' diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, defalarca tehdit ettiği Grönland’a yönelik dikkat çeken bir açıklama daha gerçekleştirdi. Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Grönland ile ilgili istediğimiz her şeye sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta 56’ncı Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılımının ardından Amerikan basınına açıklamalarda bulundu. Trump, daha önce yaptığı pek çok açıklamasıyla tehdit ettiği Grönland hakkında dikkat çeken ifadeler kullanırken bu konuda NATO ile yaptıkları çerçeve anlaşmaya ve Danimarka ile müzakerelere değinerek önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.

“İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYE SAHİP OLACAĞIZ”

Trump, açıklamasında “Grönland ile ilgili istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz” sözlerini sarf etti.

“GRÖNLAND'A TAM ERİŞİM SAĞLAYACAĞIMIZ BİR DURUMU MÜZAKERE EDİYORUZ”

ABD hava savunması için inşa edilecek Altın Kubbe sisteminin Grönland'ı da kapsayacağını ifade eden Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle bu sistemin Grönland'ı kapsaması gerektiğini kaydetti. Söz konusu fikrin 1980'lerde ortaya atıldığını fakat o zaman yeterli teknoloji olmadığı için gerçekleştirilemediğini söyleyen Trump, “Şu anda Grönland'a tam erişim sağlayacağımız bir durumu müzakere ediyoruz. Bunun sonu ve bir zaman sınırı yok” dedi.

“KESİNLİKLE İHTİYACIMIZ VAR” DEMİŞTİ!

Uzun süredir Danimarka’ya bağlı Grönland ile ilgili açıklamaları tepki çeken Trump, daha önce yaptığı açıklamada da “Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.

PARA TEKLİF ETMİŞTİ!

Trump’ın, Grönland’ı ilhak etmek istediği uzun zamandır bilinirken Beyaz Saray’da Grönlandlılara kişi başı 10 bin ile 100 bin dolar (yaklaşık 431 bin ila 4,3 milyon lira) arasında değişen toplu ödemeler yapılması tartışılıyordu.


Kaynak:DHA

