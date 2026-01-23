AB Grönland krizi sonrası acil toplandı: ABD ile ilişkilerimiz büyük darbe aldı

AB'nin dış politika sorumlusu Kaja Kallas, Donald Trump'ın Grönland üzerindeki haftalarca süren tehditlerinin ve ardından ani geri çekilişinin, Avrupa-ABD ilişkilerini sarstığını açıkladı.

Yapılan acil AB zirvesinin ardından konuşan Kallas, "Transatlantik ilişkiler geçen hafta kesinlikle ağır bir darbe aldı" dedi.

AB: "BİR GÜN BİR ŞEY, ERTESİ GÜN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Kallas, yaşanan belirsizliği şu sözlerle özetledi:

"Bir gün bir şekilde, ertesi gün ise her şey değişebilir. 80 yıllık iyi ilişkileri çöpe atmaya istekli değiliz."

Trump'ın, Grönland'ın ABD tarafından devralınmasına karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi tehdidinden vazgeçmesine rağmen, AB liderleri değişken ABD politikalarını görüşmek üzere acil zirveyi gerekli gördü.

ABD-Avrupa krizi borsaları sert vurdu

AVRUPALI LİDERLERDEN NET MESAJLAR

Zirvede konuşan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, AB dayanışmasını övdü ve NATO'nun Kuzey Kutbu'nda kalıcı bir varlık göstermesini desteklediklerini söyledi. Frederiksen, "Danimarka'nın egemenliği tartışmaya açık değildir. ABD ve Danimarka'nın birbirini tehdit etmeden, saygıyla çalışması gerekir" ifadelerini kullandı.

Trump’ın geri adımı piyasaları uçurdu

Davos'taki gözlükleriyle dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa'nın "son derece uyanık kalması ve tehditlerin hedefi olursa gerekli araçları kullanmaya hazır olması" gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın gümrük vergisi tehdidinden vazgeçmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

AB-ABD TİCARİ ANLAŞMASI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Öte yandan Avrupa Parlamentosu, Trump'ın vergi tehditlerine yanıt olarak dondurduğu AB-ABD ticaret anlaşması onay sürecini yeniden gözden geçirmeye hazır olduğunu duyurdu.

AVRUPA MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYORDU

AP Başkanı Roberta Metsola, Trump'ın geri adımı sonrası görüşmelere devam edilebileceğini açıkladı. AB, tehditler sürseydi, 93 milyar avroluk ABD mallarına vergi uygulayabilecek ve ekonomik yaptırımlar getirebilecek "zorluk önleme aracını" devreye almayı tartışıyordu.