ABD-Avrupa krizi borsaları sert vurdu

New York borsası, Başkan Donald Trump'ın Grönland anlaşmazlığı gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine tarife getireceğini duyurmasının yarattığı jeopolitik gerilimle haftaya keskin bir düşüşle başladı.

ENDEKSLERDE KESKİN KAYIP

Dow Jones endeksi yüzde 1,76 değer kaybederek 48.488,96 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 2,06 gerileyerek 6.796,94, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,39 düşüşle 22.954,32 puana kapandı.

TRUMP'IN TARİFE AÇIKLAMASI

Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara yönelik yeni tarifeleri duyurdu. Bu mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10, 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25 vergi uygulanacağını ve bunun Grönland konusunda anlaşmaya varılana kadar süreceğini belirtti.

Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı

PİYASALARDA RİSK ALGISI ARTTI

Artırılan gümrük vergileriyle yeniden alevlenen ticari gerilim, piyasalarda satış baskısına neden oldu. "Korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, yüzde 20,1 seviyesine çıkarak iki ayın zirvesini gördü. Tahvil piyasalarında da baskı artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29'a yükseldi. Bu yükselişte, Danimarkalı bir emeklilik fonunun ABD Hazine tahvillerinden çıkış yapacağını açıklamasının da etkisi oldu.

ABD borsası haftanın son gününü düşüşle kapattı

YATIRIMCILAR FED VERİSİNİ BEKLİYOR

Yatırımcıların odak noktasında, bu hafta açıklanacak olan büyüme verileri, PMI, Tüketici Güven Endeksi ve Fed'in takip ettiği önemli bir enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri bulunuyor.