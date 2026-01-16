Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı

Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı
Avrupa’da pay piyasaları, jeopolitik riskler ve Almanya’dan gelen enflasyon verilerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kaybederek 613,82 puana geriledi.

Ülke bazında bakıldığında, DAX 40 yüzde 0,30 düşüşle 25.276,28 puana indi. FTSE MIB 30 yüzde 0,11 azalışla 45.799,69 puan olurken, FTSE 100 yüzde 0,04 değer kaybıyla 10.235,29 puana geriledi. Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,65 düşüşle 8.258,94 puandan günü tamamladı.

Altın mı gümüş mü? İslam Memiş net konuştuAltın mı gümüş mü? İslam Memiş net konuştu

IMF başkanından ABD ekonomisi yorumu: 'Etkileyici'IMF başkanından ABD ekonomisi yorumu: 'Etkileyici'

Avro/dolar paritesi TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,069 gerileyerek 1,16 seviyesinde işlem gördü.

Avro Bölgesi’nde jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken, Almanya’da açıklanan tüketici enflasyonu verileri yatırımcıların odağında yer aldı. Buna göre Almanya’da tüketici enflasyonu Aralık 2025’te aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti.

