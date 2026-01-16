IMF başkanından ABD ekonomisi yorumu: 'Etkileyici'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin ticaret savaşları ve şoklara rağmen "oldukça güçlü" bir performans sergilediğini söyledi.

Georgieva, önümüzdeki hafta yayımlanacak büyüme tahminlerinde sınırlı bir yukarı yönlü revizeye gidilebileceğinin sinyalini verdi.

IMF AJANDASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Georgieva'nın Reuters'a verdiği mülakatta çizdiği küresel tablo, 19 Ocak’ta yayımlanacak "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunun da iskeletini oluşturuyor.

Georgieva'nın röportajına göre, IMF, Dünya Bankası'nın bu hafta yaptığına benzer şekilde küresel büyüme tahminlerini sınırlı ölçüde yukarı çekmeye hazırlanıyor.

Başkan Trump’ın geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğu tarifelere rağmen ABD ekonomisi "etkileyici" bir direnç gösterdi.

Tarifelerin başlangıçta tehdit edilenden daha düşük kalması ve ülkelerin misillemeden kaçınması küresel ticaret şokunu sınırlı tuttu.

IMF şu an hali hazırda 50 farklı kredi programı yürütüyor ve daha fazla ülkenin fon talep etmesi bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİYİ BEKLEYEN 'MAYINLI' ARAZİ

İyimser büyüme tahminlerine rağmen Georgieva, risklerin hala masada olduğunu hatırlatarak birçok ülkeyi uyardı.

Georgieva'nın öne çıkan uyarıları şöyle: