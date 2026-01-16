IMF başkanından ABD ekonomisi yorumu: 'Etkileyici'

Yayınlanma:
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin ticaret savaşları ve şoklara rağmen 'oldukça güçlü' bir performans sergilediğini belirterek; ABD ekonomisinin de tarifelere karşın etkileyici bir direnç gösterdiğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin ticaret savaşları ve şoklara rağmen "oldukça güçlü" bir performans sergilediğini söyledi.

Georgieva, önümüzdeki hafta yayımlanacak büyüme tahminlerinde sınırlı bir yukarı yönlü revizeye gidilebileceğinin sinyalini verdi.

IMF AJANDASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

imf-kristalina-georgieva.jpg

Georgieva'nın Reuters'a verdiği mülakatta çizdiği küresel tablo, 19 Ocak’ta yayımlanacak "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunun da iskeletini oluşturuyor.

IMF raporu: Hindistan Çin'i geride bırakacak!IMF raporu: Hindistan Çin'i geride bırakacak!

Georgieva'nın röportajına göre, IMF, Dünya Bankası'nın bu hafta yaptığına benzer şekilde küresel büyüme tahminlerini sınırlı ölçüde yukarı çekmeye hazırlanıyor.

Başkan Trump’ın geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğu tarifelere rağmen ABD ekonomisi "etkileyici" bir direnç gösterdi.

Tarifelerin başlangıçta tehdit edilenden daha düşük kalması ve ülkelerin misillemeden kaçınması küresel ticaret şokunu sınırlı tuttu.

ABD'nin yaklaşan gümrük tarifeleri Avrupa borsalarını karıştırdıABD'nin yaklaşan gümrük tarifeleri Avrupa borsalarını karıştırdı

IMF şu an hali hazırda 50 farklı kredi programı yürütüyor ve daha fazla ülkenin fon talep etmesi bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİYİ BEKLEYEN 'MAYINLI' ARAZİ

2022/01/10/imf-fed.jpg

İyimser büyüme tahminlerine rağmen Georgieva, risklerin hala masada olduğunu hatırlatarak birçok ülkeyi uyardı.

IMF'den dikkat çeken raporIMF'den dikkat çeken rapor

Georgieva'nın öne çıkan uyarıları şöyle:

  • Birçok ülke yeni ekonomik şoklara karşı yeterli rezerv biriktirebilmiş değil.
  • Yapay zekaya aktarılan devasa kaynaklar eğer beklenen verimlilik artışını sağlamazsa, küresel finansal sistem ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir.
  • Artık ekonomik kararlarda jeopolitik faktörler geçmişe oranla çok daha belirleyici bir rol oynuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

