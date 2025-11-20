Uluslararası Para Fonu (IMF), G20 ekonomilerinin orta vadeli büyüme görünümünün zayıfladığına işaret ederken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin, 2030 yılında gelişmiş devletlere kıyasla çok daha kuvvetli bir performans ortaya koyacağını öngördü.

KÜRESEL GÖRÜNÜMDE 2009 SONRASI EN ZAYIF DÖNEM

IMF'nin küresel ekonomiye dair son değerlendirmesi, G20 ülkeleri için orta vadeli büyüme tablosunun 2009 finansal krizinden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu. Fon, büyüme üzerindeki baskıyı artıran temel unsurlar olarak; yükselen korumacılık, kamu maliyesindeki bozulmalar, politika belirsizlikleri ve gelişmiş ekonomilerde hızla yaşlanan nüfusu işaret etti.

Rapora göre, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin 2030 yılında kaydedeceği büyüme oranı yalnızca yüzde 2,9 seviyesinde kalacak. Artan bütçe baskıları, jeopolitik kırılganlıklar ve tasarruf-bakiye dengesizliklerinin küresel görünümü zayıflattığı vurgulandı.

TÜRKİYE YÜZDE 3,9 İLE AYRIŞACAK

IMF projeksiyonları, G20 grubu içerisinde iki ana küme arasında belirgin bir ayrışma yaşanacağını gösteriyor. ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Güney Kore ve Japonya gibi "gelişmiş" G20 üyelerinin 2030 yılında sadece yüzde 1,4 oranında büyümesi bekleniyor.

Buna karşılık; Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya, Suudi Arabistan ve Endonezya gibi "gelişmekte olan" ekonomilerin yüzde 3,9 ile çok daha dinamik ve güçlü bir büyüme performansı sergileyeceği tahmin ediliyor.

LİDERLER JOHANNESBURG'DA TOPLANIYOR

Grubun toplam ekonomik çıktısının 2025 yılında yüzde 3,2'ye, 2026 yılında ise yüzde 3'e gerilemesi bekleniyor. Bu veriler, küresel ekonomideki tansiyonun orta vadede de yüksek seyredeceğine işaret ediyor.

Tüm bu ekonomik risklerin gölgesinde, G20 liderleri 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg'da bir araya gelecek. Zirveye ABD, Çin ve bazı diğer büyük ülke liderlerinin katılmayacak olması ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.