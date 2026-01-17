ABD borsası haftanın son gününü düşüşle kapattı

Yayınlanma:
New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Piyasalar, Fed'in gelecek başkanına ilişkin belirsizlikler ve Başkan Trump'ın Grönland ile ilgili gümrük vergisi açıklamasıyla hareketli bir hafta geçirdi.

New York borsası, haftanın son işlem gününde genel olarak düşüş eğilimi gösterdi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek başkanına dair gelişmeleri ve jeopolitik açıklamaları değerlendirdi.

BORSA ENDEKSLERİNDE HAFİF DÜŞÜŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 49.359,33 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.940,01 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,06'lık kayıpla 23.515,39 puana indi.

FED BAŞKANLIĞI ADAYLARI GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi. Analistler, Trump'ın bu açıklaması sonrasında eski Fed üyesi Kevin Warsh'ın başkanlık yarışında öne geçtiğini belirtti. Trump'ın, adaylardan BlackRock yöneticisi Rick Rieder ile de görüştüğü öğrenildi.

TRUMP'TAN GRÖNLAND AÇIKLAMASI

Başkan Trump, Grönland konusunda işbirliği yapmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabileceğini ifade etti. Bu açıklama, ticaret politikalarına ilişkin belirsizliği artırdı.

OLUMLU EKONOMİK VERİLER

Veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi geçen yıl aralık ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış göstererek beklentileri aştı. Kapasite kullanım oranı da aynı dönemde yüzde 76,3'e yükseldi.

FED YETKİLİLERİNDEN İPUÇLARI

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, iş gücü piyasasında belirgin bir iyileşme olmadıkça politikayı ayarlamaya hazır olmaları gerektiğini söyledi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise mevcut politika duruşunun, faiz kararlarını belirlemek için onları iyi bir konumda bıraktığını belirtti. ABD'de pazartesi günü resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

