ABD borsasında yarı iletken yükselişi
New York borsası, yarı iletken şirketleri ve güçlü banka bilançolarının etkisiyle günü toplu yükselişle kapattı. Dow Jones endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

New York borsası, teknoloji ve finans sektörlerinden gelen olumlu sinyallerle Çarşamba gününü yükselişle tamamladı. Yatırımcılar, açıklanan şirket karları ve makroekonomik verileri değerlendirdi.

PİYASA ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,6 artışla 49.442,44 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 yükselerek 6.944,47 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,25 kazançla 23.530,02 puana çıktı.

OLUMLU EKONOMİK VERİLER

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 198 bine düşerek beklentilerin altında geldi. İthalat ve ihracat fiyat endeksleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,5 arttı. New York Fed imalat endeksi ocak ayında 7,7, Philadelphia Fed imalat endeksi ise 12,6 değerine yükseldi.

BANKA VE ÇİP HİSSELERİ GÜÇLENDİ

Goldman Sachs ve Morgan Stanley hisseleri, beklentileri aşan kar açıklamalarının ardından sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 5,8 değer kazandı. Tayvanlı yarı iletken devi TSMC'nin hisseleri kar artışıyla yüzde 4,4 yükseldi. Nvidia, AMD, Broadcom ve Micron gibi ABD'li çip şirketlerinin hisseleri de yüzde 1-2 aralığında artış gösterdi.

FED YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Çeşitli Fed yetkilileri enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, en öncelikli hedefin enflasyonu yüzde 2'ye çekmek olduğunu vurguladı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly politikada dikkatli ayarlamalar yapılması gerektiğini belirtirken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson yıl sonuna kadar enflasyonda anlamlı düşüş beklediğini ifade etti.

