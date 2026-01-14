ABD borsaları enflasyon verisinin ardından düştü

ABD borsaları enflasyon verisinin ardından düştü
Yayınlanma:
New York borsaları, beklentilere paralel gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle kapandı. Başkan Trump, Fed Başkanı Powell'a faiz indirimi için baskısını sürdürürken, büyük bankaların açıkladığı bilançolar piyasada karışık bir etki yarattı.

New York borsaları, aralık ayı enflasyon verileri ve şirket bilançolarının değerlendirilmesiyle hareketli bir seans geçirdi. Tüm ana endeksler günü kayıpla tamamladı.

BORSADA DÜŞÜŞ HAKİM OLDU

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 49.191,99 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19'luk düşüşle 6.963,74 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1'lik kayıpla 23.709,87 puana indi.

ENFLASYON VERİLERİ VE TRUMP'TAN FED'E BASKI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış göstererek piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Başkan Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda enflasyonun "düşük" olduğunu belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklama, Powell'ın hafta sonu Adalet Bakanlığı'ndan "cezai iddianame" tehdidi aldığını açıklamasının ardından geldi.

ŞİRKET BİLANÇOLARINDA KARIŞIK TABLO

Kurumsal cephede ise karışık bir tablo hakimdi. ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasına rağmen hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Delta Air Lines'ın hisseleri de beklentilerin biraz altında kalan geliri nedeniyle yüzde 2,4 düştü. Öte yandan, Netflix'in Warner Bros.'u nakit satın alma haberinin ardından Netflix hisseleri yüzde 1, Warner Bros. Discovery hisseleri ise yüzde 1,6 değer kazandı.

Avrupa borsalarında gün sonuAvrupa borsalarında gün sonu

ABD borsaları Fed krizine rağmen rekora gittiABD borsaları Fed krizine rağmen rekora gitti

FED YETKİLİSİNDEN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, mevcut para politikasının ekonomik risklere karşı iyi konumda olduğunu belirterek, yakın vadede daha fazla gevşeme için çok az neden gördüğünü söyledi. Bu hafta Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in de bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Ekonomi
Bakan Işıkhan'a 'SGK' sorusu: Kaçı AKP'den kaldı?
Bakan Işıkhan'a 'SGK' sorusu: Kaçı AKP'den kaldı?
Avrupa borsalarında gün sonu
Avrupa borsalarında gün sonu