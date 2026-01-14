ABD borsaları enflasyon verisinin ardından düştü

New York borsaları, aralık ayı enflasyon verileri ve şirket bilançolarının değerlendirilmesiyle hareketli bir seans geçirdi. Tüm ana endeksler günü kayıpla tamamladı.

BORSADA DÜŞÜŞ HAKİM OLDU

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 49.191,99 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19'luk düşüşle 6.963,74 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,1'lik kayıpla 23.709,87 puana indi.

ENFLASYON VERİLERİ VE TRUMP'TAN FED'E BASKI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış göstererek piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Başkan Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda enflasyonun "düşük" olduğunu belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklama, Powell'ın hafta sonu Adalet Bakanlığı'ndan "cezai iddianame" tehdidi aldığını açıklamasının ardından geldi.

ŞİRKET BİLANÇOLARINDA KARIŞIK TABLO

Kurumsal cephede ise karışık bir tablo hakimdi. ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasına rağmen hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Delta Air Lines'ın hisseleri de beklentilerin biraz altında kalan geliri nedeniyle yüzde 2,4 düştü. Öte yandan, Netflix'in Warner Bros.'u nakit satın alma haberinin ardından Netflix hisseleri yüzde 1, Warner Bros. Discovery hisseleri ise yüzde 1,6 değer kazandı.

FED YETKİLİSİNDEN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, mevcut para politikasının ekonomik risklere karşı iyi konumda olduğunu belirterek, yakın vadede daha fazla gevşeme için çok az neden gördüğünü söyledi. Bu hafta Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in de bilançolarını açıklaması bekleniyor.